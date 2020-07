Ulla Ilissoni kopsaka palganumbri määras Mailis Reps isiklikult

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps allkirjastas 20. juulil käskkirja, kus nimetab Ilissoni haridus- ja noorteameti peadirektori ametikohale viieks aastaks alates 10. augustist kuni 9. augustini 2025. Reps määras Ilissoni põhipalgaks 6900 eurot kuus.

Ministeeriumi kantsler Mart Laidmets selgitab Delfile, et Ilissoni valis välja riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Esimene konkurss läks luhta, korraldati teine, kus Ilisson valituks osutus. Laidmets kinnitab, et palganumbri määras Reps.

Peaminister Jüri Ratas rääkis Kuku raadios, et 6900 euro suurune põhipalk läheb avaliku sektori palga proportsioonist välja. "Aga kui erasektori tippjuhid tulevad avalikku sektorisse tööle, siis on nende palgasoovid suuremad. See on reaalne elu," nentis ta.

Sama arvab ka Laidmets. Ta märgib, et kõik on suhteline - kui võtta palgad riigiettevõtetes, siis seal võivad need küündida 20 000 euro kanti. Ta viitab, et Ilissoni töötasu on märgatavalt väiksem.

Tipptasemel juhti erasektorist väiksema palganumbriga üle ei toogi? "On näiteid, kus tullakse mingiks ajaks missioonist tööle, aga üldiselt tippjuhi palk teatud tasemest algab," leiab Laidmets.

Ta arvab, et kui vaadata riigisektori palgasüsteemi, tuleks seal ehk teha laiemaid korrektiive, et töötasud oleks konkurentsivõimelised. Mis puutub Ilissoni, siis sõnab ta, et tegu on ka suurte organisatsoonide ühendamisega. "Pole nii-nimetatud rutiinne igapäevatöö."

Mailis Reps Delfi telefonikõnele ei vastanud.

Ilisson sööstis oma 6900-eurose töötasuga riigiametnike palgatabeli tippu. 1. aprilli seisuga oli seni kõrgeimat palka teeninud avaliku sektori ametnik Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa, kelle töötasu on 6745 eurot. Talle järgnesid peaminister Jüri Ratas ja riigikohtu esimees Villu Kõve, kes teenivad mõlemad 6661 eurot kuus.

Ilisson märkis ministeeriumi poolt saadetud pressiteates, et riigiameti, eriti uue, juhtimine on väga suur vastutus ja väljakutse. "Soovin kujundada ametist organisatsiooni, mis on õppijale, õpetajale, koolijuhile, noorsootöötajale ja kohalikule omavalitsusele avatud, koostööd väärtustavaks ja edumeelseks partneriks. Samas on nelja asutuse üheks sõlmimine aeganõudev protsess, mille tulemusi näeme pikemas perspektiivis." Ta lisas, et soovib koos oma uue meeskonnaga tugevdada Eesti väga head rahvusvahelist mainet uuenduslike ja digitaalsete lahenduste pakkujana.