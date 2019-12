Üliõpilaste teadustööde konkursi parimad on Rebekka Lotman ja Marek Mooste

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand tänas üliõpilasi ja juhendajaid ning märkis, et tänavused konkursitööd paistavad silma teemade aktuaalsusega. „Loodan, et neist päevakajaliste võistlustööde autoritest kujunevad teadlased, kes tahavad ja suudavad näidata ühiskonnale, kui tähtis roll on teadusel ja innovatsioonil meie igapäevaelus,“ sõnas Reimand.

Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja neljas teadusvaldkonnas. Lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat.

3600-eurosed peapreemiad pälvisid Rebekka Lotmani ja Marek Mooste doktoritööd.

Rebekka Lotmani (Tartu Ülikool) töö „Eesti sonett” uurib eesti sonetti selle sünnist tänapäevani, analüüsides selle peamisi vormitunnuseid ning uurides seejärel eesti soneti lugu perioodide kaupa kronoloogiliselt ja autoriti. Uurimus kaardistab varem eesti kirjandusteaduses puudunud andmed, kes, millal ja kui palju on eesti keeles sonette kirjutanud. Luulekogude süstemaatiline läbivaatamine näitas, et enamik eesti luuletajaid on sonetti katsetanud vähemalt korra. 137 aastat tagasi sündinud eestikeelset sonetti saab iseloomustada leiutleva, mängulise ja eneseteadlikuna. Lotmani töö on kõige põhjalikum soneti kohta kirjutatud uurimus ja on silmapaistvamaid kirjandusteaduslikke käsitlusi eesti luule valdkonnas. Tööl saab olema püsiv väärtus eesti kirjandus- ja kultuuriloos tervikuna.