Üliõpilased: haridus ei tohi olla jõukate privileeg

Rektorite nõukogu teatas, et teaduse rahastamise suurendamise

ärajäämine tähendab seda, et päevakorda kerkib taaskord tasulise kõrghariduse kehtestamise vajalikkus. “Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kirjutas 16. mail Postimehes, et tasuta kõrghariduse süsteem vajab ümbermõtlemist, tuues välja, et ka 1000-euro suurune õppemaks aastas aitaks leevendada ülikoolide rahapuudust.

1000-eurone õppemaks oleks aga lisanduv väljakutse majanduslikult kehvemas järgus olevatele õpihimulistele – sellega tekitaks valitsus olukorra, kus kõrghariduse omandamine saab olema vaid jõukama ühiskonnakihi privileeg,” ütleb Järvet. “Lisaks sellele on aastast-aastasse vähenenud tudengite arv ning lootus, et see ühel hetkel jällegi tõusma hakkab, kaob kindlasti, kui rahastusmudelit muuta. USAs ja Suurbritannias, kus kõrghariduse omandamine on erakordselt kallis,

kasutatakse hariduse omandamiseks online kursuseid. Sellise tendentsiga on kohanenud ka maailma parimad ülikoolid, mistap võib tänasel päeval kuulata näiteks Harvardi ja Oxfordi online loenguid ning läbida kursuseid kõigest paarisaja euroga. Ehk tasuline kõrgharidus sunnib otsima kättesaadavamaid alternatiive, see on kindel. Üks reaalne võimalus MOOC’ide kõrval on ka näiteks Taani või Rootsi õppima suundumine, kus tasuta ja tugevate sotsiaalsete garantiidega kõrgharidus on kättesaadav kõikidele Euroopa Liidust pärit tudengitele” lisas Üliõpilaskondade Liidu juht Britt Järvet.

EÜL on seisukohal, et riiklikku rahastust tuleb oluliselt kõrghariduses ja teaduses suurendada, et tagada kvaliteetne õpe ja teadustegevus ning konkurentsivõimelised palgad õppejõududele. Seejuures peab kõrghariduse peamine rahastaja olema jätkuvalt riik, mis tähendab, et vältima peab kõrghariduse rahastuse kasvu tudengite majandusliku koormuse suurendamise arvelt.