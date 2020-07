Üliõpilased: arusaamatu, kust peaks tulema ülikoolide rahastus välistudengeid karantiinis hoida?

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika juht Ruth Annus on varasemalt öelnud perekondade toomist keelustava eelnõu kohta, et riigi eesmärk on meelitada lõimumisvõimelisi andekaid inimesi.

„Kui sooviksime, et välismaalane jääks riiki elama, siis lubataks tal kaasa võtta ka oma perekond," kommenteeris Annus Eesti Päevalehele. Lõimumisvõimet tõestab siseministeeriumi kava järgi ka see, et inimene teeniks ülikooli lõpetades üle keskmise palga.

Lisaks plaanitakse edasi liikuda õppivate välismaalaste töötundide piiramisega.