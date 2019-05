Ülikoolid lubavad sügisest akadeemilisel puhkusel viibijatel taas õppida

Kuus aastat tagasi ütles riik seadusega, et akadeemilisel puhkusel olles õppekava täita ei tohi.

Märtsis jõustus aga uus kõrgharidusseadus ja see jätab akadeemilisel puhkusel õppimise ülikoolide otsustada. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles, et nemad pöörduvad sügisel tagasi endise süsteemi juurde, ehk võta või kolm aastat puhkust ja õpi palju tahad.

"Inimestel ei tohiks õppimist keelata, eriti ülikoolis. See on selline väga üldine suhtumine. See ei sõltu sellest, mis põhjusel minnakse akadeemilisele, kui mitu korda minnakse ja mida õpitakse."

Sarnaselt Tartu Ülikooliga laseb puhkuse ajal õppimise vabaks ka Eesti Kunstiakadeemia. Maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam ütles, et reegleid lasevad lõdvemaks nemadki. Samas seavad nad piirangu, et ainepunkte võib koguda ainult ühe akadeemilise puhkuse jooksul.

Akadeemilist puhkust saab tudeng võtta üheks aastaks. Lisaks võib ta kaks aastat puhkust võtta tervislikel põhjustel ning selleks piisab perearsti tõendist.