Ülevaade uuest reaalsusest: Jüri Ratasel tuleb pidevalt EKRE krõbedaid sõnavõtte siluda

Paar päeva hiljem ütles EKRE aseesimees Martin Helme saates "Esimene stuudio", et jutt natsismist on piinlik ja totakas ning lisas, et see on kaotanud igasuguse tõsiseltvõetavuse. Pearabi solvamise kohta ütles Martin Helme, et on väga halb, kui inimesi sõimatakse tänaval, kuid avalikult ta seda siiski hukka ei mõistnud, ehkki saatejuht andis talle selleks korduvalt võimaluse. "Purjus bussijänes kes lihtsalt räuskas ja seda kasutati ära ühiskondliku hüsteeria tekitamiseks. Me oleme ainus erakond Eestis, kes toetab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana," sõnas Martin Helme.

Naistearstide süüdistamine

"Esimesele stuudiole" antud intervjuus rääkis Martin Helme ka abordi teemadel ning suutis sealjuures solvata naistearste. "Need on naistearstid, kes kaitsevad oma moraalset palet, olles osalenud ju süstemaatiliselt nende abortide sooritamisel ja rikkunud sellega Hippokratese vannet. Mina ei ole nõus, et nemad tulevad meile midagi rääkima inimõigustest."

Ratas tõttas taas EKRE öeldu pärast vabandama ja mõistis oma Facebooki seinal EKRE hukka ning palus neil rahva lõhestamise isiklikul teemal lõpetada.

"Kõigi riigijuhtide roll ja kohustus on viia Eesti elu edasi. Ehitada sidusat, tugevat ning ühtehoidvat riiki ja ühiskonda. Ühiskonda, kus on rohkem mõistmist ja üksteise kuulamist ning vähem vihkamist. Riiki, kus keegi ei tunne, et talle tehakse põhjendamatult liiga. Meie ühiskonda on alati märksa kergem lõhkuda kui hiljem kokku siduda. Seetõttu peab iga poliitik mõistma oma sõnade ja tegude kaalu ning vastutust.

Kahjuks on arutelu niivõrd isikliku ja tundliku teema üle, nagu seda on abort, teinud väga paljudele inimestele alusetult haiget. Ma vabandan kõigi naiste, naistearstide, aga ka meeste ees, keda on see ootamatult tõstatunud debatt haavanud.

Palun EKRE poliitikutel sügavalt järele mõelda ning mõista, et võimalik valitsusvastutuse kandmine ei tähenda seismist ainult oma hoiakute ja tõekspidamiste eest, vaid kogu riigi ja rahva teenimist ning hoidmist. Naistearstide ja naiste süüdistamine inimlikult äärmiselt raskete, kuid sügavalt isiklike otsuste eest on lubamatu. See peab lõppema," kirjutas Ratas.

Helmed ähvardasid rahvarahutustega

Loe veel

Möödunud nädala lõpus arutasid Mart ja Martin Helme oma raadiosaates "Räägime asjast" koalitsioonikõnelusi ning ähvardasid muuhulgas sellega, et kui EKRE valitsusest välja jääb, puhkevad rahvarahutused. Martin Helme ütles, et kui meediatööstus ja Reformierakond peaks valitsuskoalitsiooni tuksi keerama, siis hungveipingide demonstratsioonid on morsipidu võrreldes sellega, mis EKRE toetajad hakkavad tänavatel tegema. Ta lisas, et Marrakechi miiting oli sellega võrreldes vaid pühapäevane jalutuskäik.

Kui peaministrilt selle kohta küsiti, laitis Ratas taas oma tulevase võimuliidu partneri sõnavõttu: "Me peame tagema igal juhul demokraatliku ja vaba ühiskonna. Selliseid ähvardusi, et keegi tuleb tänavale halbade mõtetega - see ei saa olla kohane."