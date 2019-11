ÜLEVAADE | Riik ega inimesed pole kriisideks valmis

Mooste elanikud olid pärast tormi kolm ööpäeva elektri ja veeta. Ainuke pood, mis sai tänu oma generaatorile uksed lahti hoida, osteti küünaldest, tikkudest ja vaakumpakendis toidukraamist tühjaks. Majaomanikud said ahju kütta, kortermajade elanikel tuli oodata kuni vald soojussõlmedele generaatorid organiseeris. Kolmapäeva hommikul saadi pumbajaamale generaator, seni tuli ka veeta läbi ajada. Elanikud rääkisid, kuidas käisid järvest tualettpoti loputuskasti vett toomas.

Hädasolijaid aidanud Põlva abivallavanem Martti Rõigas tõdes, et pühapäevase tormi tagajärgede valguses tuleb nüüd Eestis paljud asjad ümber vaadata. "See näitas kätte meie võimekuse. Eks see oligi korralik õppus. Kindlasti saab paremini. Siin peavad kõik osapooled - ei saa kellegi poole näpuga näidata - pingutama."