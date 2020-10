ÜLEVAADE POLITSEI TÖÖST | Napsutaja ootas kiriku ees küüti, "Kribu" tuli kallale, lapselaps loovutas vanaisa relva

Täna hommikul alustas politsei Twitteris väljakutsete maratoniga. Ööpäeva jooksul saavad huvilised lugeda, mis asjus inimesed politseisse helistavad.

Enamik teateid tuli täna politseile liikluse kohta. Mõnikord ei suutnud juhid kokku leppida, kumb õnnetuse põhjustas, ning kutsusid patrulli kohale. Mõni teatas korrakaitsjatele kahtlaselt käituvast juhist. Osa inimesi pöördus ise politseisse, kui nad olid kellegi autot või tänavaposti ramminud.

LIIKLUSÕNNETUS: Kell 10:33 andis inimene Maardust teada, et sõitis otsa pargitud autole ja palub selle omanikuga ühendust võtta. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

Soovib kainestusmajja küüti, ootab kiriku ees

Päeva jooksu pöördus politseisse suur hulk inimesi, keda häirisid purjus inimesed.Mõni purjutaja magas bussipeatuses või avalikus söögikohas, mõni karjus ja oli vägivaldne.

Tuli ette ka juhtumeid, kus napsutaja ise abi saamiseks politseisse helistas.

KONFLIKT: Kell 7.53 andis joobes mees Rae vallast teada, et keegi „Kribu“ tuli talle kallale ja röövis 25 eurot. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

JOOBES INIMENE: 9.44 helistas Mulgi vallas purjus mees, kes tahab koju saada. Teataja kodu asub temast mõnesaja meetri kaugusel. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

JOOBES INIMENE: kell 14.43 palus alkoholijoobes teataja Võrus, et ta kainenema viidaks. Teataja sõnul ootab ta patrulli kiriku ees. #ppa24h — Politsei (@Politsei) October 9, 2020

Auto seisis lahtiste ustega keset Lasnamäge, raadio mängis

Hommikul helistasid tunnise vahega politseisse kaks inimest, kes andsid teada, et märkasid Lasnamäel autot, millel on uksed lahti ning raadio mängib. Teise helistaja arvates oli auto ärandatud ja seejärel maha jäetud.

Päeva jooksul laekus ka mitu teadet kadunud inimestest. Põhja-Tallinnast helistas eakas naine, kes pole oma sugulast kaks nädalat näinud, ja palus politseilt abi. Tallinnast helistas ka politseisse vanem, kuna laps ei tulnud koolist õigel ajal kogu. Õnneks sai politsei kümnekonna minuti pärast uue kõne, kus teatati, et laps leiti üles.

Teatati vanavanemate relvadest

Kaks helistajat soovisid politseile loovutada relvi, mille vanavanemate valdusest leidsid. Üks lapselaps helistas Tartust ning soovis anda politseile ära jahirelva, mis tema sõnul vanaisal aastaid juba seisab. Lääne-Nigulast helistanu leidis vanavanemate majast vana relva, mille soovib samuti politseile üle anda.

Lisaks leidsid inimesed täna palju rahakotte, dokumente ja võtmeid, millest nad politseile teada andsid.

Poest näpati ajalehti ja liiter viina

Vargusi ja varastamiskatseid toimus täna mitmel rindel. Mitu korda teatati politseile, et keegi lööb Tallinna kesklinnas auto aknaid sisse. Üks inimene helistas seepärast, et tema kontorist on varastatud pardel. Võru vallast nabis turvatöötaja aga täna kinni inimese, kes "süstemaatiliselt poest ajalehti varastas". Üks mees jäi vahele ka liitri viina varastamisega.