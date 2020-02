ÜLEVAADE | Mis toonides pilt on maalitud Eestist tavalisele venelasele?

Teadagi, et Eestis toimuval on kombeks idanaabri meediaprismat läbides muunduda millekski sootuks teiseks, hakates sealses meediatsüklis hoopis teistlaadi elu elama. Kui läänemaailma ajakirjandus on käsitlenud Eestit kajastades eelkõige e-riigi edulugu, PISA-testi tulemusi, poliitapsakaid ja rahapesu, siis idast avanev vaatepilt kirjeldab meie riiki tibake isenäolise nurga alt.

Kolm kõige tugevamalt esile kerkivat teemat Eestit kajastades on järgmised:

Sputniku survestamine

Molotovi-Ribbentropi pakti õigustamine ja Suure Isamaasõja 75. aastapäeva tähistamine

Vene Föderatsiooni delegatsiooni õiguste taastamine Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees

Ajalugu ümber kirjutavad russofoobid

Ajaloo kategoorias leiab Eesti märkimist lugudes, mis käsitlevad Tallinna "vabastamist", Tartu rahulepingut, metsavendi, holokausti ning ajaloo ümberkirjutamiskatseid.

Kahepoolsete suhete alla sobituvad uudislood on eelkõige kirjutatud nurga alt "vaenulik Eesti", ent sekka on sattunud ka vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi mullune suhete lappimise visiit, mida käsitledes on kasutatud terminit "suhete parandamine". Palju on kõneainet pakkunud Eesti otsus hääletada ENPA-s Vene Föderatsiooni delegatsiooni õiguste taastamise vastu. Kokkuvõtvalt domineerib käsitlustes baltlaste russofoobia, sealmail elavate venelaste kiusamine ning üleüldine vaenulikkus Venemaa suhtes.