ÜLEVAADE | Millised koroonapiirangud kehtivad üle Eesti, millised Harjumaal ja Ida-Virumaal?

Kuni 17. jaanuarini on sisetingimustes peatatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja). Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks.

Alates 18. jaanuarist on sportimine, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe ning noorsootöö sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas.

Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.

Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele; riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele, sh sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Lisapiirangud Ida-Virumaal

Alates 12. detsembrist kehtivad Ida-Virumaal järgmised piirangud:

Meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused on klientidele ja külastajatele suletud. Toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid on külastajatele suletud.

Piirangud kehtivad nii sise- kui välistingimustes. Majutusteenustele kehtestatud piirang ei puuduta hädaolukorra lahendamisega vahetult seotud inimesi, näiteks arste ja meditsiiniõdesid, kes on suundud Ida-Viru maakonda tööle teistest Eesti piirkondadest. Alates 28. detsembrist tohib jälle pakkuda majutusteenust.