ÜLEVAADE | Millal algab õppetöö Euroopa riikides? Kõige varem tuleb kooli minna Soome ja Taani õpilastel

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Foto: Annika Haas

Täna tekitas vastukaja haridus- ja teadusministri Mailis Repsi ütlus, et õpilased võiksid kooli minna juba 15. augustil, et tasandada kaugõppest tekkinud vajakajäämisi. Minister selgitas hiljem, et õppeaasta algab siiski vanaviisi 1. septembril, aga need koolidel, kes tahavad, võiksid ka varem alustada.