ÜLEVAADE | Mida tähendab leppeta Brexit Eestile?

EL-i kodanikud Suurbritannias peavad taotlema elamisõiguse jätkamiseks uut staatust (settled status). 31. juuli 2019 seisuga oli Suurbritannia siseministeeriumi andmetel uut staatust taotlenud

3200 Eesti kodanikku, kuid seal elab hinnanguliselt 15-20 000 Eesti kodanikku.

Enne Suurbritannia EL-ist lahkumist riiki saabunud EL kodanikud saavad taotleda püsielaniku staatust.

Viisavabadus

UK ja EL vahel plaanitakse kehtestada vastastikune viisavabadus lühiajaliseks riigis viibimiseks (90 päeva poole aasta jooksul). Euroopa Parlament kiitis muudatuse heaks 4. aprillil, kuid Suurbritannia ei ole seda selle aasta 2. septembri seisuga veel kinnitanud.

Suurbritannial pole plaanis üliõpilaste pikaajalistele viisadele piirarvu seada.

Ravimid ja ravikindlustus

Eesti väheseid ravimitootjaid Suurbritannia EL-ist lahkumine teadaolevalt ei mõjuta.

Samas kaotab Suurbritannia lepinguta lahkumise puhul kehtivuse Euroopa ravikindlustuskaart EL-i kodanike suhtes Suurbritannias ja vastupidi. Seega on edaspidi reisimisel otstarbekas osta erakindlustuspoliis.

Eestis elavate Suurbritannia kodanike ravikindlustuse jätkumisega eeldatavasti leppeta lahkumise korral probleeme ei tule juhul, kui Suurbritannia kodanik Eestis ametlikult töötab, on töötanud või tema eest tasub sotsiaalmaksu riik.

Sotsiaalministeerium kaalub võimalusi tagada Eestis elavatele Suurbritannia pensionäridele (hetkel 29 inimest) ravikindlustus. Tegemist oleks ühepoolse sammuga Suurbritannia pensionäride suhtes eeldusel, et vastastikkuse põhimõttel tagab Suurbritannia ka Eesti sealsetele pensionäridele ravikindlustuse. See lähenemine võimaldaks Eestis elavatel Suurbritannia pensionäridel ravikindlustuse jätkumiseks vältida vabatahtliku kindlustuslepingu sõlmimist haigekassas. Ka Suurbritannias elavad Eesti pensionärid peavad hetkel uurima sealseid võimalusi ravikindlustuse saamise kohta.

Reisimine

Suurbritanniasse reisimisel ei saa leppeta Brexiti korral enam piiri ületada isikutunnistusega ning alates 1. jaanuarist 2021 on see võimalik ainult passiga.

Liidu territooriumile sisenedes tuleb piiril kontrollida Suurbritannia kodanike reisi eesmärki, EL-is viibimise perioodi ja lahkumist tõendavate dokumentide olemasolu, tervisekindlustuse ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu ning läbida tollikontroll. Suurbritannia kodanikel puudub edaspidi õigus kasutada piiripunktides EL, Euroopa majanduspiirkonna riikide ja Šveitsi kodanikele reserveeritud radasid.

Loe veel

Suurbritanniasse reisimisel tuleks tutvuda riigi tollieeskirjadega. Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks ravimid, kultuuriväärtused jne) Eestist väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Suurbritanniast tagasi Eestisse naastes tuleb arvestada, et tollimaksuvaba impordi suhtes kohaldatakse samu piiranguid, sätteid ja piirväärtusi kui mitteliikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes. Leppeta lahkumise korral Suurbritanniast Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa kuni 300 euro väärtuses, lennu- ja merereisijad kuni 430 euro eest.

Ühtlasi muutub reisimine lemmikloomadega. Euroopa lemmikloomapass, mis on välja antud Suurbritannias resideeruva lemmiklooma omanikule enne Suurbritannia EList lahkumise kuupäeva, ei ole leppeta lahkumise järel enam kehtiv reisidokument. Kuni Suurbritanniat ei ole lisatud kolmandate riikide loetellu, tuleb lähtuda lemmikloomaga reisimisel järgnevast: lemmikloom peab olema kiibitud, loomal peab olema kehtiv lemmikloomapass, kuhu on lisatud veterinaarsertifikaat, lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja tehtud ka uuring kinnitamaks antikehade tiitri olemasolu.

Leppeta lahkumise korral ei kehti ka liikmesriikide vaheline juhilubade vastastikune tunnustamine. Liikluskindlustuse seisukohalt muutub vajalikuks rahvusvahelise rohelise kaardi olemasolu nii Eesti sõidukijuhtidel Suurbritannias kui ka vastupidi.

EL-i rändlustasude reeglid lõpetavad leppeta lahkumisel kehtimise mobiilside teenusepakkujatele Suurbritannias. Seega on võimalikud lisatasud rändlusteenuse eest.

Transport

30. märtsini 2020 (või kuni uue EL-Suurbritannia lennunduslepingu jõustumiseni, kui see jõustub varem) võimaldatakse erakorraliselt Suurbritannia lennuettevõtjatel osutada teenust EL-i ja Suurbritannia vahel.

Tallinna ja Londoni vahel peaksid lendamist jätkama Easyjet, Wizz Air, Air Baltic ja Ryanair. Viimane teeb lende ka Šotimaale Edinburghi.

Suurbritannia firmadel on võimalik 31. detsembrini 2019 transportida kaupu ja reisijaid Suurbritannia ja EL-i vahel tingimusel, et Suurbritannia vastab samaga ning tagab võrdsed konkurentsitingimused. Piiratud ulatuses võimaldatakse Suurbritannia maanteevedajatele kabotaaživedusid, see tähendab õigust osutada teenust EL liikmesriikide vahel.