ÜLEVAADE | Kunstimuuseumi teadurist riigikogu esimeheks: kes on spiikriks valitud Henn Põlluaas?

Loomingulist poolt on Põlluaas väljendanud ka raamatuid kirjutades. Tema sulest on ilmunud sellised teosed: "Eesti-Vene piirileping: ära andmine või äraandmine?" (2010), "Lennart Meri: vabaduse valus valgus" (2011) ja "Sotsid, interrinde teine tulemine" (2019).Ta eesti keelde tõlkinud Veikko Saksi raamatu "Karjala ja Petsamo tagastamine".

Lisaks on Põlluaas avaldanud nii Eesti kui ka välismaa ajalehtedes ja -kirjades ning veebiportaalides artikleid sise- ja välispoliitikast, samuti ajaloo- ja kultuurialaseid tekste.

Põlluaas avaldab sotsiaalmeedias ja oma blogis üpris aktiivselt omi mõtteid ja teravat kriitikat poliitiliste konkurentide suunas. Näiteks hiljuti pani spiiker Jõhvi keskerakondlasest vallavanemale Martin Repinskile süüks piirkonnas etnilise puhastuse tegemist ning nimetas sotsiaalmeedia postituses sotsiaaldemokraatide juhti Jevgeni Ossinovskit kapinatsiks, samuti tabasid kriitikanooled sotsiaaldemokraati Marju Lauristini, kes nimetas mullu detsembris ühes intervjuus Eesti suurimaks probleemiks macho-meeste kultuuri.

Põlluaas on abielus maastikukujundaja ja ajakirja Tiiu aiandusrubriigi toimetaja Janne Põlluaasaga. Neil on kaks täiskasvanud last, poeg ja tütar.

Põlluaasa poliitiline tegevus sai alguse enam kui kümme aastat tagasi. Ta on 2006. aastal loodud Eesti Rahvusliku Liikumise (ERL) üks asutajaliikmetest ning selle endine juht. 2012. aastal liitusid ERLi liikmed Eestimaa Rahvaliiduga ning sellest kasvas välja EKRE. Alates 2017. aastast on Põlluaas pidanud erakonna aseesimehe ametit.

Alates 2005. aastast kuulus Põlluaas Saue linnavolikokku, 2012. aastal sai temast Saue linnapea. 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel valiti Põlluaas taas Saue valla volikogu liikmeks.

2011. aastal toimunud riigikogu valimistel kandideeris Põlluaas nn ühinenud üksikkandidaadina, kuid edutult. Järgmistel, 2015. aasta riigikogu valimistel kogus Põlluaas 4309 häält ja pääses ringkonnamandaadiga parlamenti.

Seekordsetel riigikogu valimistel kogus Põlluaas 7392 häält ja sai isikumandaadi.

Põlluaas on üks 20 isikust, kelle Venemaa mullu juunis lisas nn russofoobide nimekirja ja kehtestas riiki sissesõidu keelu.