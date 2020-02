ÜLEVAADE | Kas sinu koduteel on palju kokkupõrkeid põtradega? Kus jooksevad autode ette kitsed? Tuuli Jõesaar reporter RUS

Põder jooksis autole ette Foto: Kenno Soo

Aastas on põhjustavad metsloomad 3000 avariid. Värskele kaardile on koondatud viimase viie aasta õnnetused, nii et moodustub üle-Eestiline ohukaart, mida sõites silmas pidada.