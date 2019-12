ÜLEVAADE ja VIDEO | Muudkui vabanda ja paranda, silu ja ilusta! Peaministri kaheksa kuud on kulunud EKRE järelt koristamise peale

Eile õhtul teatas peaminister Jüri Ratas Facebookis, et Soome on meie lähedane sõber ja liitlane, kellega kõik Eesti Vabariigi valitsused on teinud head ning tihedat koostööd, sõltumata sellest, millised erakonnad kummagi riigi koalitsiooni kuuluvad. "Ootan kõigilt Eesti valitsuse liikmetelt sisukat ja austavat koostööd meie Soome ametikaaslastega."

Miks? Sest siseminister Mart Helme (EKRE) nimetas pühapäevases TRE raadio saates "Räägime asjast" Soome uut valitsust punaste katseks riiki hävitada ning ründas isiklikult Soome peaminister Sanna Marinit. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige," hurjutas Mart Helme.

Ent see pole kaugeltki mitte esimene kord, kui EKRE ministrid on demonstreerinud isetegevust, öelnud mida sülg suhu toob ning peaminister Rattal on tulnud olukorda siluma hakata.

Juba päev pärast valitsuse ametisse asumist kirjutas Ratas Facebookis, et mõistab üheselt hukka igasuguse pere- ja lähisuhtevägivalla. "Siin ei ole ruumi õigustustele ega kahtlustele, sest teame, et Eestis on tuhandeid lähisuhtevägivalla ohvreid." Põhjuseks 29 tundi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametit pidanud Marti Kuusikul (EKRE) lasuvad perevägivalla süüdistused.