ÜLEVAADE ja GRAAFIKUD | Valitsuse töö on pea sada päeva käinud valsitaktis: solvatakse, palutakse andeks, puhatakse ja alustatakse taas

Kadi Raal reporter-toimetaja Greete Palgi reporter-toimetaja RUS

Tundub, et viimased kuud ei ole kellegi jaoks meelakkumine olnud. Ekspress Meedia

Peagi saab Jüri Ratase II valitsusel sada päeva ametis täis. Enanmajolt on sellele tooni andnud konfliktid, mis suuresti alguse saanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikute sõnadest. Piltlikult öeldes - valitsus on töötanud valsitaktis ning rahulikult on möödunud iga kolmas päev.