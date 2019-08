ÜLEVAADE JA BLOGI | Mart Helme ja Elmar Vaher kohtuvad kolmapäeval

"Nii nagu ma aru saan, on Elmar Vaher eile (kolmap - toim) ka "Aktuaalses kaameras" valetanud, et tuleb suur koondamine. Mingit koondamist ei tule, mingisuguseid palgakärpeid ei tule, vastupidi, nagu täna valitsus otsustas, me suunasime terve hulga miljoneid päästeameti kordonite ja politseijaoskondade remontimiseks," rääkis Helme eile ERRile.

"See ülesanne, mille Elmar Vaher sai oli ettepanekute tegemine, kui tekib vajadus teha kärpeid. Et missugused võiksid olla kärpe tegemise kohad," lausus Helme.

Elmar Vaher teatas neljapäeval veidi enne kella 18, et kohtus kell 14 Martin Helmega, kes oli parasjagu siseministri ülesannetes, kuna Mart Helme on puhkusel.

"Kohtumine kestis paar minutit, mille jooksul tegi minister mulle ettepaneku omal soovil tagasi astuda. Kohtumiselt sain kaasa kaks paberit: minu nimel valmis kirjutatud lahkumisavalduse, millele ma alla ei kirjutanud, ning siseministri käskkirja minu teenistusest vabastamiseks, mis on sisult õigustühine. Mind on ametisse nimetanud Vabariigi Valitsus ja valitsus saab mind ka ametist vabastada. Uudist väidetavast teenistussuhte peatamisest ja distsiplinaarmenetlusest lugesin juba hiljem meediast," ütles Vaher.

Võltsitud allkiri

Vaher andis samal õhtul kell 19 ka pressikonverentsi, kus ütles, et siseministri käskkirjal olevat olnud võltsitud allkiri. Nimelt oli seal kantsler Lauri Lugna nime kohal kirjutatud sõnaühend "allkirjastatud digitaalselt," ehkki Lugna ei olnud allkirja andnud.

Lugna kinnitas reedel Delfile, et Vaheri ametist vabastamise plaanist polnud ta varasemalt teadlik ja sellekohase käskkirja koostamisel tal mingit rolli polnud.

"Kantslerile teadaolevalt on tegemist dokumendi projektiga. Kuna dokumendil puudub ajatempel, siis ei saa seda pidada ka võltsinguks," teatas siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karel Hanni.

Hanni ütles, et on tavaline praktika koostada dokumendi projekt, kuhu lisatakse märge, nagu oleks ametnikud selle allkirjastanud.

Ka riigiprokuratuur võttis seisukoha, et tegemist ei olnud dokumendivõltsimisega.

"Kellegi nime juurde kirjutatud sõnad „digitaalselt allkirjastatud“ ei too kaasa dokumendi võltsimist," teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

"Võltsinguga oleks tegu siis, kui kõik dokumendi kohustuslikud osad oleksid olemas, ehk siis digitaalselt allkirjastatud dokumendi puhul oleks sellega kaasas ka vastav kinnitusleht," selgitas ta.

Peaminister ei teadnud menetluse algatamisest

Peaminister Jüri Ratas ütles, et temale on kinnitanud rahandusminister siseministri ülesannetes Martin Helme, et töölepingut Elmar Vaheriga pole peatatud ja distsiplinaarmenetlust ei ole algatatud.

"Ma olen rääkinud mõlemaga [Mart Helme ja Elmar Vaheriga – toim.]. Selge on see, et suhtlus võiks ministri ja PPA juhi vahel olla parem. Aga neid uudiseid, kus on pealkiri, et keegi on kõrvaldatud või distsiplinarmenetlust algatatud, seda infot ma ei tea," ütles Ratas eile, ehkki Mart Helme oli avalikult teavitanud, et menetlus on juba alustatud.

Intervjuu Jüri Ratasega neljapäeval peale Helme avaldust:

Mis on siseministri etteheide Vaherile? Minule ei ole antud konkreetset punkti, kus Elmar Vaher oleks rikkunud oma teenistussuhet. Selge on see, et kommunikatsioon võiks parem olla.

Millest tüli tekkis? Mina olen Elmar Vaheriga kohtunud täna. Olen kuulanud, mis tänase päeva jooksul on hargnenud. Minu jaoks oli see uudis, mis infot ma ei omanud.

Milles siis on tüli? Minul pole Elmar Vaheriga mingit tüli.

Milles on Mart Helme tüli Elmar Vaheriga? Küsige Mart Helme käest.

Neljapäeva õhtul pärast kella 21 ütles Jüri Ratas, et Elmar Vaheri töölepingu osas otsustab üksnes valitsus üheselt ja ükski minister isepäi selles osas otsuseid teha ei saa. Ratase hinnangul ületas Martin Helme eilse käitumisega selgelt oma volitusi ja andis tema käitumisele isegi hinnangu: "väga halb!"

Ratas on Mart Helme kutsunud enda juurde, et saada selgust tema mõtetes ja öelda välja oma mõtted antud teemal. Ratas ütles eile, et see saab toimuma järgmisel kolmapäeval, mil on Mart Helme esimene tööpäev peale puhkust. Täna aga selgus, et Helme peab selgitusi andma tõenäoliselt juba enne puhkuse lõppu.

Ratase hinnangul ületas Martin Helme eilse käitumisega selgelt oma volitusi.



Eesti Ekspress kirjutas, et Elmar Vaheri mahavõtmise tegelik põhjus peitub Hannes Rummiga seotud vahejuhtumis. Nimelt jäi sotsiaaldemokraat ja endine riigikogu liige Rumm vahele joobes juhtimisega ning Jaak Madison kahtlustab, et see matsiti kinni ja oma osa oli selles ka Elmar Vaheril.