Mõni rahvaasemik torkab silma lausa erakordse võimetusega mõista, kus ta on ja mis asju ta parasjagu ajab, mõni teine jälle on sotsiaalsetelt oskustelt võrreldav šimpansiga: midagi nagu on, aga siiski mitte piisavalt. Olgu rõhutatud, et üldjoontes askeldavad riigikogus ikka korralikud inimesed, küllap vangutavad nemadki pujäänide tegemistest kuuldes kurvalt peab.