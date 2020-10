ÜLEVAADE | Helme kohatud väljaütlemised on läbi aastate pahameelt tekitanud

Möödunud reedel lahvatas Helme väljaütlemiste tõttu järjekordne skandaal, kui ta ütles Deutsche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid siit minema Rootsi, kus neisse suhtutakse sõbralikumalt.

"See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," põrutas Helme.

Peaminister Jüri Ratas nentis, et Helme geivähemuste vaenamine on tekitanud valitsuskriisi, mida püütakse koalitsiooninõukogus lahendada. Ratas ütles täna pärast koalitsiooni kohtumist, et olukord on keeruline, kuid aruteludega minnakse edasi, kuni kõigil koalitsioonipartneritel on soov üheskoos jätkata.

"Minu jaoks on see väga suur ja põhimõtteline probleem," sõnas Ratas Helme kommentaaride kohta.

Kas suur ja põhimõtteline probleem jääb selleks ja Helmel tuleb oma sõnade eest lõpuks vastutus võtta või mitte, pole veel selge. Kui ajas siseministri väljaütlemistele tagasi vaadata, pole erilisi taltumise märke näha, sest Helme kohatu suuvärk talle mingeid tagajärgi pole toonud.