ÜLESKUTSE | Kuidas kulgeb sinu talgupäev? Mida huvitavat oled loodusest leidnud? Saada foto!

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on talgupäevale oodatud kaasa lööma ka need, kes end veel talgulisena ära märkinud ei ole. Selleks tuleb end soojalt riidesse panna, kaasa võtta termos sooja joogiga ning suunduda lähimasse talgupaika.

„Talgud on ajast aega inimesi kokku toonud ja teisiti pole see nüüdki. Täna ongi see

üks päev aastas, mil rahvas tuleb kokku igas Eestimaa nurgas, et koos vabatahtlikku tööd teha ja koosolemisest rõõmu tunda,“ ütles Tüür.

Lisaks tavapärastele talgutöödele korrastatakse tänavu ka Eesti tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Samuti tehakse kodanikuteadust ehk nurmenukutalguid, et aidata teadlastel hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda.

Korraldajad panevad talgulistele südamele, et korrastustöid tehes tuleb kindlasti ohutusnõudeid silmas pidada, sest leida võib ohtlikke objekte või rajatisi, näiteks katmata kaevusid. Turvalisust aitab tagada talgupäeva meeskond koos päästeametiga.

Eelmisel aastal korraldati Teeme Ära raames üle Eesti 2177 talgut, millest võttis osa 53 128 inimest ehk 4 protsenti eestimaalastest.

