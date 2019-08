ÜLESKUTSE | Esita oma küsimus Tallinna liikluse teemadel

Millistel Tallinna tänavatel ähvardavad suured liiklusummikud? Millised on teetööd, mis kooliaasta alguseks valmis ei saa? Miks on mitmel pool liikluskorraldus selline, nagu see on? Talvo Rüütelmaa vastab homme tunni aja jooksul nendele ja teistele lugejate küsimustele.

Oma küsimuse ummikute, teeremontide ja liikluskorralduse teemal saab jätta artikli kommentaaridesse.