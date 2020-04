ÜLESKUTSE | Eestlane välismaal, kes sa oled lõksus: jaga meiega oma lugu

Kaks väikeste lastega perekonda on praegu Küprosel Paphose linnas ja otsivad võimalust koju pääseda. “Siin muutub olukord iga tunni ja päevaga,” ütles üks pereisa.

“Üleeile otsustati Küprose presidendi käsul, et reedel suletakse kõik hotellid ja apartemendid ja meid tõstetakse tänavale,” rääkis ta.

Eile tuli otsus, et kõik poed, restoranid, baarid suletakse kell 18.00. “Nii see ka oli: linn muutus pimedaks ja oli näha vaid mõnda üksikut turisti,” kirjeldas eestlane. “Täna hommikul saime Ryanairilt e-kirja, et meie lend 22. märtsil on tühistatud! Neljapäevane lend on välja müüdud.”

Hotelli vastuvõtust öeldi reisilistele täna, et nad püüaksid enne reedet riigist lahkuda, sest siis seiskub nii maapealne kui ka lennuliiklus ja esimene võimalus avaneb kodumaale naasta maikuus.

“Küprose aukonsul küll võttis meie sõbraga ühendust ja väitis, et uurivad võimalust Lätist saata meile (eestlastele, lätlastele ja leedukatele järele Air Baltic) — seega ootame, mis meist saab!” tõi ta välja viimase õlekõrre.

Tai olukorda jälgiv mees: palju on inimesi, kes vilistavad riigi kutsele kiiresti tagasi tulla

“Jälgin hetkel olukorda Tais ja Phuketis. Kui enamik inimesi on mures, et kuidas ja millal koju saavad, siis väga palju on selliseid, kes vilistavad riigi kutsele kiiresti tagasi tulla, naeruvääristavad olukorda, et keegi ostab vetsupaberit, ja alahindavad olukorda Euroopas,” kirjeldas sotsiaalmeedia gruppe jälgiv mees.

“Inimesed on vihased, kui nende reis varem ära lõpetatakse. Paljud plaanivad tagasi tulla alles siis, kui nemad tahavad, ja ütlevad, et pigem on Tais edasi, kui Eestisse naasevad,” rääkis ta.

Eestlanna Mauritiusel: kardan, et jääme Istanbuli lõksu

India ookeanis asuval Mauritiusel viibiva eestlanna sõnul ei ole saarel veel ühtegi koroonaviirusesse nakatumist olnud.

“Tänasest sulges Mauritius piirid kõikidele Euroopas asuvatele riikidele,” ütles eestlanna, kes tuli koos kaaslasega riiki Lõuna-Aafrika Vabariigist, olles Eestist lahkunud juba 11. veebruaril.

“Meie lend Mauritius-Istanbul-Helsingi-Tallinn algab 18. märtsil. Helsingist Tallinna oli laevapilet. Kartuses, et jääme Soome karantiini, palusime Turkish Airlines’i lennupiletid vahetada Istanbulist otse Tallinnasse, kuid peame lennujaamas viibima 37 tundi ning on kartus, et selle ajaga lõpetab Turkish Airlines ka Tallinnaga sõidud ja jääme Istanbuli lõksu,” kirjeldas ta koju saamise vaeva.

“Loodame väga koju saada, varasemaks pileteid polnud võimalik saada ning enamus turistid on juba hotellist lahkunud,” lisas ta.

