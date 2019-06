Üleriigilise digiregistratuuriga on liitunud kolmandik haiglavõrgu haiglaid

Digiregistratuuri lahendusega on praeguseks liitunud Elva Haigla, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne- Tallinna Keskhaigla, Narva Haigla, Pärnu Haigla, Põhja Eesti-Regionaalhaigla ja Rakvere Haigla.

Digiregistratuuri lahendus annab patsiendile valikuvabaduse leida ja broneerida vabu aegu arsti vastuvõtule ühest kohast, ilma et ta peaks erinevaid raviasutusi läbi helistama või kasutama tervishoiuteenuse osutajate endi vastuvõtuaegade broneerimise keskkondi.

Lisaks saab lahenduses broneerida aegu ka tasulistele teenustele. Lahenduses kehtib reegel, et haigekassa poolt tasutud nii saatekirjaga kui ka saatekirjata teenustele saab broneerida vaid ühe vastuvõtuaja. Sellega välistatakse olukord, kus patsient broneerib erinevates asutustes aegasid, kuid sobiva leidmisel unustab teised broneeringud tühistada. Tasulistele teenustele võib patsient broneerida ka mitu aega.

„Meie soov on, et sellest saaks patsientidele võimalikult mugav broneerimissüsteem ja raviasutustele võimalikult kasulik lahendus oma töö korraldamisel,“ ütles Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse E-teenuste arendamise osakonna tervisetalituse juht Tõnis Jaagus.

Ta lisas, et üleriigiline digiregistratuur täidab oma peamist eesmärki siis, kui võimalikult paljud tervishoiuasutused on lahendusega liitunud. Teenuse loomisel ning käivitamise järel on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus töötanud tihedas suhtluses kõigi raviasutustega ja planeerinud haiglavõrgu arengukava haiglate esindajatega, rääkis Jaagus. „Liidestumine jätkub tempokalt ja sügiseks on planeeritud, et kõik 21 haiglavõrgu arengukava haiglat on üleriigilise digiregistratuuri teenusega liitunud.“