Ülekütmise oht kestab külmade ilmade jätkudes

"Kütmisel on esmatähtis järgida ohutu kütmise põhitõdesid, sest vastasel juhul võib intensiivse kütmise tulemuseks olla hoopis tulekahju. Ekslikult soovitakse külma ilmaga kütta kodu korraga võimalikult soojaks, see aga paneb ülisuure koormuse küttekoldele," selgitas Danilson talviste põlengute tagamaid Pealinnale.

Ta lisas, et mõistlik on pigem ahju kütta vähem ja mitu korda päevas. "Siinkohal on hea üle korrata, et ahjukütmisel tuleks jätta kahe kütmiskorra vahele vähemalt kaheksa tundi, siis jõuab küttekeha piisavalt jahtuda."

Mõnikord on vajalik lisasoojuse saamiseks kasutada elektrilisi radiaatoreid. Danilson soovitas eelnevalt veenduda, et sellega elektrisüsteemi üle ei koormataks. "Kindlasti ei tohi elektrilisi küttekehasid asetada kardinate taha või neid muul viisil kinni katta," ütles komandopealik.

Koos õigete kütmisvõtete järgimisega tasub üle kontrollida kodus olevad suitsu- ja vingugaasiandurid ning veenduda, et seadmed on töökorras.

