Ülekoormatud poekettide kojuveoteenusele lahendus leitud? Elektritakso hakkab lisaks inimestele vedama ka toidukaupa

"Teostame koduvedusid 15 minutiga, seitsme päeva asemel" säärane slogan on märgitud ettevõte pressiteates, kus jagatakse teavet taksofirma uue väljundi kohta: nimelt hakatakse kliendisurve all ägavatest poodidest soovijatele kaupa koju vedama.

„Ootejärjekorrad on hetkel poodide kullerteenusele mitmel pool rohkem kui 7 päeva – meie saame kauba kätte tuua keskmiselt 15 minutiga,“ kirjeldas ettevõtte juhatuse liige Jaan Juurikas süsteemi, mis sai välja mõeldud kooskõlas personalijuhi ja taksojuhtidega. „Selleks oleme üles seadnud süsteemi, kus tellija teatab meie dispetšerile millisest poest/tanklast/apteegist ta kaupa soovib ning kuhu. Meie leiame lähima sobiva takso ning taksojuht lepib detailid juba kliendiga otse kokku. Juht ostab ise kauba ja toob selle kliendile koju – ei pea ootama poe komplekteerijate ja kulleri järel."

” Iseenesest pole me neile konkurendid - neil on pikad ooteajad, me leevendame seda.

Juurikas kinnitas, et antud teenus töötati välja kooskõlas poekettidega: "Poodidega rääkisime nii palju, et saime teada, et puudu on komplekteerijatest. Seda probleemi ei saa me otseselt lahendada. Küsisime, kas neil oleks sellest kasu, kui sellise teenusega pihta hakkaksime. Iseenesest pole me neile konkurendid - neil on pikad ooteajad, me leevendame seda. Nad teenivad ju ise ka selle pealt.

Kui mõnel poel peaks olema vastukaja, lubati ühendust võtta."

Hind kujuneb tavatariifi alusel