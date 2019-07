Ülekaaluliste laste arv aina kasvab

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt läbiviidud uuring näitas, et laste ülekaalulisus on jätkuvalt tõusnud. Eriti suur muutus on toimunud Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal, kus kümne aastaga on ülekaalulisi lapsi lisandunud pea poole võrra.