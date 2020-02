Üle poolte eestlaste teevad tööl ületunde, sest muidu ei saaks töö tehtud

Küsitluses osales ühtekokku 1013 inimest ja selgus teada, et ületundide tegemisega puutuvad tänasel tööturul kokku 61 protsenti tööl käivatest inimest.

Kui 31 protsenti inimestest teevad ületunde ühel kuni kahel päeval nädalas, siis 26 protsenti inimestest teevad seda juba kolmel kuni viiel päeval nädalas ning 13 protsenti vastanutest teevad tööd ka puhkepäevadel.

29 protsenti inimestest piirduvad nädalas ühe kuni kolme ületunniga, seevastu 19 protsenti inimestest teevad neli kuni kuus ületundi ning neid, kes töötavad 7-12 tundi nädalas üle normaalaja, on suisa 20 protsenti. Neid, kes teevad 13 ja enam töötundi nädalas oli kõikidest vastanutest viis protsenti. Kokkuvõttes saab öelda, et enam kui kolmandik tööl käivatest inimestest teevad igal töönädalal ühe täispika tööpäeva lisaks.

Üsna sarnane seis on kolleegide ületundide hindamisel. Usutakse, et 37 protsenti teevad ületunde 1-2 päeval nädalas, 17 protsenti kolmel kuni neljal päeval nädalas ja 10 protsenti teevad tööd ka puhkepäevadel. Usutakse, et vaid 30 protsenti kolleegidest ei tee ületunde.

Kolmandik inimestest teevad ületunde selleks, et töö saaks tehtud. 11 protsenti vastanutest tõi välja, et ületöötamine on nende organisatsioonis lihtsalt loomulik ja ainult 14 protsenti kõikidest ületunni tegijates ütlesid, et nad teevad seda lisaraha tõttu. Samuti tõi 12 protsenti välja, et nende tööandja peab ületöötamist organisatsioonis normaalsuseks ja 9 protsenti vastanutest pole oma ületundide tegemise ajendisse üldse süvenenud.