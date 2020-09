Augusti alguses esitas Sarve büroo advokaat hagi Õnneli Matti ning tema büroo Õigusnõu vastu. Sarve büroo nõuab, et Matt ja osaühing Õigusnõu lükkaks ebaõiged andmed Sarve kohta ümber, hüvitaks mittevaralise kahju, viivised ning menetluskulud. “Kohtueelset kokkuleppe ettepanekut härra Sarv meile esitanud ei ole,” ütles Matt.

Mis on see ebaõige faktiväide, mille ümberlükkamist Sarv küsib? Nimelt seisis Õigusnõu pressiteates, et Sarve büroolt nõudekirja saanud inimesed on seadnud büroo tegevuse kahtluse alla, sest nende hinnangul esinevad nõudekirjas kõik väljapressimisele viitavad asjaolud.