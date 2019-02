Üle pika aja: Äripäev soovitab valida Reformierakonda

„Avatus, vabadus, haritus ja innovatsioon, millest Reformierakond valimisprogrammis räägib, on olulised märksõnad. Kuid sõnad ilma tegudeta on tühjad, nagu vasakule ja paremale loobitud katteta valimislubadused. Reformierakonnal tuleb olla nime ja liberaalse ilmavaate vääriline ehk reformid olgu nii vastutus kui ka kohustus. Suutlikkus ja eeldused pika pingi ning uue juhi näol on olemas,“ leiab majanduslehe toimetus.

Äripäev soovitas oma juhtkirjas viimati oravatele hääle anda 2003. aastal. „Isamaa (IRL), keda oleme enim soovitanud, on EKREga võideldes uppunud sallimatuse sohu. Neli aastat tagasi lootsime Vabaerakonnalt panust tolmunud tagatubade puhastamisel. Osaliselt ootus täitus, kuid valitsusest kõrvale jäädes kaotati pind jalge alt,“ selgitab juhtkiri.

„Keskerakonna majanduspoliitilised valikud ei võimalda neid toetada peaministriparteina. Jüri Ratase juhtimisel on samas näidatud võimet teha poliitilisi kompromisse ja neid ka oma valijatele seletada. See teeb nad arvestatavaks koalitsioonipartnerina.“

„Valimiseelistust andes kaalus Äripäeva toimetus tõsiselt Eesti 200 plusse-miinuseid. Riigikogus võiks olla rohkem erakondi, ka on Eesti 200 programm positiivne, tulevikku vaatav ja ettevõtjasõbralik. Samas puudub Eesti 200-l seesmine kindlus enda kui poliitilise jõu tuleviku suhtes. Ehk siis ei tea valija, kellele või millele see hääl õieti läheb. Või läheb üldse kaotsi.“

