Pärast üheksat päeva metsas ekslemist jõudis Jevgenija Liiapeksi lähedal asuva talu hoovi. Talus suvitavad Katri Varbola ja Aare Ind silmasid vaevaliselt kepi najal kõndivat Jevgenijat ja jooksid prouale vastu.

Varbola sõnul ei osanud nad kohe kahtlustada, et tegu on selle sama naisega, keda politsei ja vabatahtlikud juba üle nädala metsas otsinud olid. „Eks meil on ennegi hoovile marjulisi ära eksinud,” ütles Varbola.

Jevgenijaga vestlust alustades said nad aga aru, kellega tegu. Jevgenija esimesed sõnad olid: "Ohh, lõpuks ometi inimesed!".

Leidjad mässisid Jevgenija teki sisse ning andsid naisele vett ja veidi putru. Võileiba Jevgenia pärast nii pikka nälgimist kohe süüa ei julgenud.

Jevgenija poeg Sergei rääkis RusDelfile, kuidas Jevgenija üheksa päeva nälga ja külma trotsis.