Üle 1000 Kagu-Eesti kodu on praegu elektrita

Elektrilevi rikete kaardi andmetel on suurem osa rikkeid Tartu- ja Võrumaal. Lisaks on mõni üksik kodu Põlva- ja Valgamaal samuti elektrita.

Delfi lugeja sõnutsi on mured Kagu-Eestis juba eilsest õhtust kella kaheksast. Ilmselt on asi maha sadanud lumevaibas, mille raskuse all mõned liinid tööd jätkata ei saanud.

Elektrilevi kodulehe sõnutsi kõrvaldavad nad kolm neljandikku riketest kahe tunniga.