Üle 100 päeva lennujaamas elanud Jõhvi mees kogub annetusi uueks reisiks

Roman Trofimov kirjeldab avalikus ühismeedia postituses, et kuigi ta on nüüd kodus, on ta depressioonis ning miski ei paku talle rõõmu. Mees peab viibima kahenädalases karantiinis ning veedab selle aja enda sõnutsi suuresti magades.

Trofimov märgib postituses, et Filipiinidel oli tal pruut, keda ta küll näha ei saanud, kuid tahab pärast piiride avamist enda tüdruksõbraga siiski kohtuda. Mehe sõnutsi peab ta maksma Filipiinide võimudele 1000 eurot, et ta üldse riiki lubataks. Lisaks laenas ta esimeseks reisiks raha ning seega kogubki Trofimov annetusi, et maksta esimese kui tulevase reisi kulud. Väidetavalt kaebas mees lennufirma kohtusse, kellega ta Manila linna Filipiinidele lendas.

Postituse all on vastukaja seni pigem kriitiline. Uuritakse, miks mees tööd ei tee. Trofimov on töö kohta vastuolulisi ütlusi jaganud, väitnud enda tööks programmeerimise, siis aga öelnud, et oli enne reisi töötu ja elatus invaliidsuspensionist.

Trofimov ei soovinud vene Delfile kommentaare jagada.