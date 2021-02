Üksikasjalik loetelu uutest piirangutest: koolid lähevad kinni esimesest, teatrid 3. märtsist

Peaminister Kaja Kallase sõnul kehtestas valitsus teadlaste ettepanekuid arvestades ja kõiki asjaolusid kaaludes üle Eesti täiendavad reeglid, sest viimastel nädalatel on nii koroonaviirusega nakatunud kui ka hospitaliseeritud inimeste arv kiiresti kasvanud. Valitsus soovib piirangutega tagada haiglate võimekuse võtta vastu uusi haigeid ning jätkata plaanilist ravi.

Piirangute eesmärk on, et nii nakatumisnäitaja kui ka haiglas viibivate COVID-19 patsientide arv stabiliseeruks ning hakkaks seejärel vähenema. Selleks on vaja vähendada inimeste kokkupuuteid ja peatada viiruse leviku kasv. “Seni, kuni viiruse levik ei rauge ja vaktsineeritud ei ole veel piisav hulk inimesi, peame üheskoos jätkuvalt pingutama ning kokku lepitud reeglitest kinni pidama. Piirangute kõrval on väga oluline inimeste vastutustunne. Me kõik peame vähendama omavahelisi lähikontakte ning kaitsma end, hoides distantsi ja kandes maski,” ütles Kallas.

Haridus

Üldhariduskoolide õppehoonetes jätkub 1.–28. märtsini tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teised õpilased ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Õppehoonetes viibimise keeld kehtib alates esmaspäevast ka kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides.

Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Õpperuumides viibimisel tuleb tagada inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Hajutamise nõue ning muud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed kehtivad nii õppijatele kui ka personalile. Samuti peab haridusasutus tagama, et vanemad õpilased, õpetajad ja kõik teised töötajad kannaksid maski. Alla 12-aastased lapsed maski kandma ei pea.

Piirangud ei kehti koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, samuti puudega inimeste tegevustele. Ka ei kohaldata piiranguid haridusasutustes, kus on eraldi klassid hariduslike erivajadustega õpilastele või õpilasele, kes vajab tugiteenuseid.