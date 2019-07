Üks perekond ujutas Harku rannas kahemeetrist boamadu. Sel hetkel viibis plaažil üle 400 inimese

Kella 19 ajal pöördus Tallinnas Harku järve rannas G4S rannavalvurite poole väikese lapsega rannas olnud naine, kes teatas, et vees ujutatakse madu. Naine viipas pilliroo poole, kus lapsed vees mängisid.

Rannavalvur läks kohe vette ja küsis suplejatelt, kas nad on vees madu näinud. Kahemeetrise roomaja leidis rannavalvur lõpuks kaldalt, kus mees, naine ja nende kolm last oma lemmiklooma, rätiku all hoidsid.

Boamao omanikud väitsid, et ei ole kuulnud, nagu oleks madu keelatud avalikku suplusranda tuua. Samuti püüdsid nad vetelpäästjat veenda, et nende kuningboa on sõbralik lemmikloom. Sama mees ja naine olid aga rannavalvurile enne vees kinnitanud, et ühtegi madu nad rannas näinud pole.

Rannavalvur palus kahemeetrise roomaja rannast ära viia, kuna lemmikloomi avalikku suplusranda kaasa võtta ei ole lubatud, madusid nende hulgas. Maoomanikud võtsid rannavalvurit kuulda ja lahkusid rannast.

Rannas viibis sel hetkel üle 400 inimese.