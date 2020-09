Üks Nõmme Kalju koroonahaige on ühtlasi ajateenija: vahipataljonis isoleeriti 12 sõdurit

Eile andis positiivse COVID-19 proovi üks vahipataljoni ajateenija, kinnitas Delfile leitnant Taavi Laasik katseväe pressiosakonnast.

"Tegemist on Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna ridadesse kuuluva ajateenijaga, kes viibib alates 26. augustist väljaloal meeskonna juures," lisas ta. "Ennetava meetmena isoleeriti 12 kaitseväelast, kes on positiivse proovi andnud ajateenija toakaaslased ning olid enne tema väljaloale siirdumist haigestunuga lähikontaktis olnud."

Eilsetel andmetel on nakatunud juba seitse Nõmme Kalju mängijat. Jalgpalliklubi president Kuno Tehva väitis eile, et võistkond isolatsiooninõudeid ei eiranud. "See info, kuidas meeskond on isolatsioonis olnud, on teada nii terviseametile kui ka jalgpalliliidule. Sellises olukorras on raske aru saada, kuidas oleme saanud millegi vastu eksida," märkis ta.

