Üks mees, 16 naist ja neilt välja petetud üle miljoni euro

Käesoleva aasta märtsi alguses jõudis politseisse avaldus ühelt üle 40 aastaselt naiselt, mis pani kulmu kergitama ka palju näinud uurijad ja prokurörid. Naine teatas, et üks mees, kes esitles end Alar Tammena, on temalt välja petnud 180 000 eurot. Naine oli Alariga tutvunud läbi interneti tutvumisportaali ning neil tekkis suhe.

Alar rääkis naisele, et tal on Norra kodakondsus ning tal on seal ehitusfirma. Hiljuti olevat aga sealne äripartner saanud insuldi ning surnud ja nüüd olevat Alaril vaja otsustada, mida partneri osalusega teha - kas see tema naiselt välja osta ja leida uus partner või jätkata vanaviisi. Alar pidas naisega nõu, kuid oma Norra ettevõtte jaoks ta temalt raha ei küsinud. Küll pakkus aga võimaluse osta odavalt ridaelamuboks Viimsis - vaid 180 000 euro eest. Naine pidas seda heaks plaaniks ning andiski Alarile küsitud summa. Sulas.

Ühel ööl kui Alar magas, vaatas naine aga tema dokumente ning avastas, et tegemist pole sugugi Alar Tamme vaid hoopis Alar Mikfeltiga (47). Naisel tekkisid kahtlused. Ükskord oma täditütrel külas olles hakkas ta seal Alarist rääkima. Täditütre juures oli sel hetkel ka viimase trennikaaslane ning selgus, et temagi on mehe ohver.

Prokuratuur algatas kriminaalasja, Mikfelt peeti 20. märtsil kinni ning vahistati 21. märtsil. Mõne aja pärast esitati talle süüdistus korduvas kelmuses ja korduvas omastamises. Vahi all viibib ta praeguseni, oodates kohut, mis algab veebruaris.

