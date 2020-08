Ukrainlasi kaotavate põllumeeste advokaat: politsei võib otsuseid teha absoluutselt põhjendamatult

"Politsei võib teha otsuseid absoluutselt põhjendamatult," selgitas Pärdi, et siiani pole teada, mille põhjal just need 9 Lõuna-Eestis töötanud ukrainlast välja saadetakse ja mis rikkumised nad toime panid. Lisaks neile saadetakse kolm võõrtöölist välja ka Harjumaalt.