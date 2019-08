Ukrainas on leetrid laialt levinud, sealt tulevaid võõrtöölisi Eestis ei kontrollita

Aastast 2017 on Ukrainas diagnoositud üle 115 000 leetrite haigusjuhu ja 39 inimest on tüsistuste tõttu surnud. Leetritesse haigestunute arv oli Ukrainas mullu üks maailma kõrgeimaid, sealt pärit võõrtööliste arv on ametlikel andmetel umbes 15 000.

Ukraina tervishoiuministeerium teatas hiljaaegu sotsiaalvõrgustikus Twitter, et haigestumine ei vähene. "Leetrid ei taandu: eelmisel nädalal haigestus veel 203 inimest – 138 täiskasvanut ja 65 last," seisab 20. augusti teates.

Кір не відступає: за минулий тиждень захворіли ще 203 людини — 138 дорослих і 65 дітей. Захистіть себе від хвороби - вакцинуйтеся самі і вакцинуйте дітей до початку навчання. В областях достатньо вакцин. Докладно: https://t.co/faepNvhHRW#новини #кір #вакцинація pic.twitter.com/iOgHI51Ud2 — Міністерство охорони здоров'я України (@MoH_Ukraine) August 20, 2019



Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar ütles Delfile, et amet on võtnud PPA-ga kontakti. "Oleme politsei- ja piirivalveametiga sel teemal suhelnud ja nende tähelepanu leetrite levimise ohule ka juhtinud," sõnas ta.