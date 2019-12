Ukraina nimetas taas Eesti üheks sõbralikumaks partnerriigiks

Ukraina 103 välispoliitika eksperti reastasid riike lähtuvalt välispoliitikast. Uuringu põhjal on kõige sõbralikumad suhted Ukrainal Leeduga, teisel kohal Kanadaga, kolmandal Poolaga, neljandal USA-ga ning viiendal Eestiga. USA võitis Eestit vaid ühe protsendipunktiga.

Välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris: “Mul on väga hea meel, et Eesti toetus Ukrainale on nähtav ja ukrainlased hindavad seda.”

“Eesti toetab reforme Ukrainas mitmeti. Aastas viime Ukrainaga läbi umbes 40 projekti sellistes valdkondades nagu haridus, hea valitsemistava, ärikliima parandamine ja Eesti reformikogemuste edasiandmine,” sõnas Reinsalu. Ta lisas, et neid korraldavad Eesti kodanikuühendused Ukraina partneritega avalikust ning kolmandast sektorist.

“Koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega viib Eesti ellu suuremaid projekte, näiteks haldusreformi raames kohaliku x-tee ülesehitamisel või kutsehariduse reformimisel. Lisaks toetab Eesti rahvusvaheliste abiorganisatsioonide tööd Ukrainas ning pakub stipendiume Ukraina üliõpilastele Eesti ülikoolides õppimiseks,” selgitas Reinsalu.

Samuti avas idufirmakiirendi Lift99 tänavu aprillis oma esimese esinduse välismaal just Kiievis, kuna koostöö idufirmade vahel on Reinsalu väitel eriti lootustandev. “Hiljutise Ukraina president Zelenskõi visiidi käigus anti ka avalöök e-teenuste ühisele väljatöötamisele ja edasiarendamisele.”

Lausa 99 protsenti küsitlusel hääletanutest valisid kõige vaenulikumaks riigiks aga Venemaa. Teise koha sai Ungari, kolmanda Valgevene ning neljanda Serbia. Viies koht läks üllatuslikult Prantsusmaale, seda ilmselt president Emmanuel Macroni Vene-sõbralike väljaütlemiste pärast.