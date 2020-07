Ukraina meedia andmetel hukkus Donbassis Eesti kodanik

Ukraina meedia andmetel avasid vene väed Ukraina teenistujate pihta tule, kui nood proovisid evakueerida hukkunud Ukraina kangelase surnukeha. Üks mereväelastest sai viga ja talle appi tõtanud meedik sai surmavalt haavata. Hukkunud teenistuja oli Nikolai Iljin, kes olevat olnud Valgevenes sündinud Eesti kodanik.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et Eesti saatkond Kiievis on esitanud Ukraina võimudele ametliku päringu isikuandmete kontrollimiseks ja täiendava info saamiseks.

2006. aastal ilmus Iljinist venekeelses Delfis artikkel, kus mainitakse, et ta põgenes hiljuti Valgevenest poliitilise tagakiusamise tõttu Eestisse. Esialgu olevat Iljin taotlenud varjupaika Viktor Janukovõtši valitsusaegses Ukrainas, kuid see ei õnnestunud. Artiklis mainitakse, et Iljin on asunud kolmenädalasele kursusele Tartu ülikoolis ja plaanib Avatud Eesti Fondi toel õppima asuda Tallinna ülikoolis.

„13. juulil avasid Vene palgasõdurid tule meie sõdurite rühma pihta, kes üritasid vastavalt vaenlasega sõlmitud kokkuleppele evakueerida hukkunud Ukraina luuraja surnukeha,” kirjutab Censor.net. „Üks merejalaväelastest sai haavata ja Mõkola Ilin (Nikolai Iljin), kes kiirustas oma relvavenda abistama, tapeti. Hukkunud meedik oli Eesti kodanik.”

Portaal lisab, et hukkunu oli päritolult valgevenelane ja valdas ka eesti, inglise ja poola keelt. Artikli autori Valerija Burlakova sõnul elas Iljin esialgu Tallinnas mitteametlikult ja oleks mustalt töötamise tõttu äärepealt riigist välja saadetud. Hiljem sai ta siiski legaalse staatuse. Jääb segaseks, kas autor peab selle all silmas kodakondsust või elamisluba, ehkki artikli alguses räägitakse Iljinist kui Eesti kodanikust.

Vahepeal töötas Iljin ka Soomes, kirjutab portaal. Artikli autor kohtus temaga 2019. aastal, kui Iljin oli liitunud Ukraina merejalaväega ja sai Kanada relvajõudude abil väljaõpet. „Ta oli väga rahulik, aga osasid teemasid puudutades võis ta plahvatada,” meenutatakse järelehüüdes. „Piisas vaid NSVL-i mainimisest ja kõik! See oli nagu härjale punane rätik.”

Artikli lõpus märgitakse, et surma korral palus Iljin end tuhastada ja põrmu jagada Ukraina, Valgevene ja Eesti vahel.