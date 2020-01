Ukraina lennukis hukkunud 176 inimesele tõid surma kaks Vene päritolu maa-õhk tüüpi raketti

CNN kirjutas täna õhtul valitsusallikatele viidates, et Ukraina lennuk hävitati kahe maa-õhk tüüpi raketiga. Raketid olid valmistatud Venemaal, need olid SA-15 tüüpi õhutõrjeraketid Tor.

Suurbritannia julgeolekuallikad ütlesid ajalehele The Guardian, et on näinud USA luureandmeid, mis viitavad, et lennukit tabas Iraani õhutõrjerakett.

Kahtlused, et lennuk võib olla kogemata alla tulistatud, on hoogu kogunud kogu neljapäeva jooksul. Eri luureettevõtted on avaldanud oletusi, et lennukit tabas tõenäoliselt maa-õhk-tüüpi rakett, kaks USA meediaväljaannet on sellest teatanud anonüümsetele valitsusallikatele tuginedes.

Õnnetuses hukkus 176 inimest - kõik pardalolnud.

USA ametnikud on kindlad, et lennuki tõi taevast alla just Iraani raketirünnak, kirjutas CBS News.

USA luure märkas umbes lennuki alla kukkumise ajal töötavate radarite signaale, väitsid allikad CBS Newsile. USA satelliidid tuvastasid ka kaks maa-õhk-tüüpi raketi väljatulistamist - see toimus vahetult enne lennuki plahvatust, vahendas CBS News.

Peale selle on plahvatuskoha lähistelt leitud raketi osasid, neist internetis ringlevaid pilte võib pidada tõepärasteks.

Iraan ei ole rünnakut seni omaks võtnud, vahendab CNN. Iraani tsiviillennunduse eest vastutava ametkonna juht toob välja, et praeguste andmete kohaselt üritas lennuk pärast starti lennuväljale tagasi pöörduda. Kui seda oleksid tabanud raketid, polnuks selline manööver mõeldav, juhib Ali Abedzadeh tähelepanu.

Ukraina Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitsenõukogu (RNBO) teatel oli alla kukkunud lennuki pardal 167 reisijat ja üheksa meeskonnaliiget, varem teatati, et lennuki pardal oli 180 inimest. RNBO teatel oli lennukis 11 ukrainlast (üheksa meeskonnaliiget ja kaks reisijat).