Ühtegi tahab kaitseliitlastele relvad koju anda

"Puhume elu sisse uuesti malevkondadele, üksikkompaniidele ja parandame väljaõppe võimekust, korrastame staape," tutvustas kaitseliidu ülem Ühtegi plaani.

"Me anname neile, kes relvad koju võtavad, relvakapi välja tasuta. Me igati tahame, et kaitseliitlane hoiaks relva võimalusel kodus, sest läbi selle me tekitame enesekaitse ja ma pean silmas just riigi enesekaitsevõimekuse märkimisväärset kiirenemist," selgitas ta.

NATO lahingugrupi hiljutine õppus Tractable nägi kaitseliitlasi Valgas, kus nad Briti lahingutehnikat vastu võtsid. Ühtegi ütles, et suure tõenäosusega näevad liitlased kriisiolukorras vastuvõtjatena just kaitseliitu.

Kaitseliitu kuulub üle 16 000 liikme - koos naiskodukaitsjate, noorte kotkaste ja kodutütardega 26 000 vabatahtlikku.