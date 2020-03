Ühistranspordikeskus sulgeb kolm Pärnu linnaliini

Suletavad liinid on nr 7B (Kaubajaam – Papiniidu – Veeparadiis – Uus-Sauga – Oja – Haigla – Kaubajaam), nr 9 (Vana-Pärnu – Vana-Sauga – Uus-Sauga – Veeparadiis – Kuke – Riia mnt – Rääma tn – Haigla) ja nr 26 (Paikuse kool - Tammuru – Tuka (Paikuse kool – Sillaküla – Jõemänniku)). Ülejäänud liinide sõidugraafikud jäävad esialgu samaks.

„Kuigi bussidega sõidab vähem rahvast, ei saa me rohkem liine sulgeda või õhtul varem seisma panna, sest osadel inimestel on ühistransporti vaja ja me takistaks sellega nende tööd,“ selgitas ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.