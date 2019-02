Ühistranspordikeskus kõrvaldas Atko kahelt Harjumaa bussiveohankelt

Nimelt on ühistranspordikeskusel pretensioonid keskuse ja OÜ Atko Liinid vahel sõlmitud lepingute täitmise suhtes Harju maakonna läänesuunal, idasuunal, Harku valla, Keila valla, Jõelähtme valla ning ka Kose valla suunal, vahendab ERRi uudisteportaal.

Põhja-Eesti ÜTK teatas, et lepingute täitmisel on ilmnenud hulgaliselt asjaolusi, mis kogumis on seadnud kahtluse alla pakkuja OÜ Atko Liinid usaldusväärsuse hankelepingu partnerina.

ÜTK lisas, et vaatamata lepingurikkumistele järgenud sanktsioonidele ja korduvatele pretensioonidele ei ole vedaja rakendanud efektiivseid meetmeid oma lepingulise soorituse kvaliteedi parandamiseks.

Seetõttu otsustas ÜTK OÜ Atko Liinid kõrvalda kahelt Harju maakonna riigihangetelt: ida 2 suuna bussiliinidel ning lääne 2 suuna bussiliinidel avaliku bussiliiniveo korraldamise hankelt.