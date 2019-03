Ühingu Korruptsioonivaba Eesti küsimustele vastas vaid neli erakonda

Kolmas Korruptsioonivaba Eesti küsimus parteidele puudutas Danske Banki rahapesuafääri nii-öelda vilepuhuja nime avalikustamist, millega seati ohtu nii tema perekond kui ka karjäär ja riivati kokkuvõttes tema inimõigusi. Ükski erakond ei juhtinud probleemile tähelepanu ja riik ei vastanud ka vilepuhuja palvele saada seaduslikku kaitset, mis näitab, et Eesti valitsus ei toeta siiani Euroopa Liidu direktiivi eelnõu, mille najal kohalduks vilepuhujatele kaitse üle terve Euroopa Liidu. Ühing soovis parteidelt teada, milliseid lahendusi nemad sellele probleemile näevad.

Eesti 200

Eesti 200 on on enda kinnitusel tugeval seisukohal, et riigi kasutuses olevate suurandmete ja avaandmete ristkasutamist tuleb soodustada ja populariseerida. Seda on tarvis ühelt poolt nii läbipaistvuse

tagamiseks kui ka teadusasutustele ning ettevõtetele paremate võimaluste loomiseks arendus- ja uurimistegevusega tegelemiseks. Eesti 200 nõustub, et avaandmetele ligipääsu peab oluliselt lihtsustama ja esitama neid kasulikes formaatides ning tuleb liikuda selles suunas, et võimalikult suur osa avaandmetest oleks masinloetavad. Erakonna hinnangul on oluline jätkata diskusiooni nii riigiasutuste vahel kui ka ühiskonnas laiemalt, millised andmed peaksid Eestis olema avaandmed ning poliitiliselt

toetada info avaldamist avaandmetena.

Eesti 200 nõustub ka, et eri huvigruppidel peavad olema võrdsed võimalused seadusloome protsessi panustamiseks ja siinkohal ei peaks eelistama näiteks ettevõtte lobisti muudele olulistele huvirühmadele. Eesti 200 on samas seisukohal, et Eesti õigusruum ei vaja ülereguleerimist, vaid ennekõike on oluline, et õigusloome protsessis järgitaks kaasamise head tava ja õigusloome oleks seeläbi läbipaistev. See tähendab nii riigikogu kui ka valitsuse liikmete isikliku vastutuse mõistmist ja kaasamise hea tava järgmist igas etapis. Eesti 200 nõustub, et erahuvide ja avalike huvide eest seisjate vahel on tarvis vahet teha

ning kindlasti võib kohtumiste registreerimine olla üheks heaks lahenduseks läbipaistvuse suurendamisel. Üheks heaks võimaluseks võiks olla ka kohustuslike avalike konsultatsioonide sisseseadmine veebis, mis võiks anda parema ligipääsu ja võimaluse huvirühmadele õigusloome

protsessis osalemiseks. Eesti 200 peab oluliseks, et asutuste, aga eelkõige riiklike institutsioonide juhtide valimised, nii

protsessis kui põhimõtetelt, tuleb viia läbipaistvaks ning juhtidele tuleb esitada kõrged väärtusnõudmised. Läbipaistva õigusloome saavutamiseks tuleb tegeleda ametnike ja poliitikute harimisega ning laiema kommunikatsiooniga ühiskonna suunal, et selgitada lubatud ja taunimisväärseid tegevusi.

Danske Banki afääri osas vastas Eesti 200, et allikakaitse on oluline nii korrakaitse kui ka ajakirjanduse valdkonnas ning kindlasti ei tohi neid inimesi avaldada, kes eetilistel ja õigetel kaalutlustel annavad teada korrarikkumistest. Danske Banki kaasuse puhul on Eesti 200 hinnangul hämmastav valitsuse ja poliitikute passiivsus seisukohtade

võtmisel ja nii pankade kui ka ühiskonna suunalisel kommunikatsioonil. Sedasi jääb vägisi mulje, et vanad tegijad võimuladvikus ei näe probleemi ega taha ka midagi teha, isegi kui probleem on

nina all selgelt nähtav.

Vabaerakond

Vabaerakonna hinnangul ei saa öelda, et Eestis pole avalikku huvi eeldavad andmed avalikud või neid pole võimalik kätte saada, kui osatakse küsida. Probleeme on olnud omavalitsuste ja ametiasutustega, mis on pannud dokumente põhjendamatult „ametialaseks kasutamiseks“ või takistanud poliitilise opositsiooni ligipääsu infole. Vabaerakonna arvates tuleb töötada selle nimel, et näiteks õiguskantsleri,

aga ka poliitikute sekkumisel sellised probleemid lahenevad. Kindlasti on aga vajalik avaandmete ristkasutus, samuti vajaliku info hankimise ja

töötlemise mugavus, sest see aitab võimalikke huvide konflikte tuvastada ja ennetada. Ühe avalikkust ja läbipaistvust tagava sammuna on aastaid räägitud riigiasutuste ja omavalitsuste kõigi tehingute avalikustamisest riigiraha portaali kaudu, mis oleks Vabaerakonna hinnangul avaliku raha kasutamise parim läbivalgustamine. Justiits- ja rahandusministeerium on aga lubatud rakendust pidevalt edasi lükanud. Kitsaskohaks

on olnud ka äriregister, mis sellise avarakenduse korral kaotaks oma rolli tasuliste infoteenuste pakkujana.

Lobitöö reeglistamist ootab Vabaerakond riigikogult ja soovitavalt peaks see olema tehtud kui mitte seaduse, siis riigikogu juhatuse tasemel. Praegu on lobitöö reeglid esitanud korruptsioonivastane erikomisjon. Probleem on sama oluline valitsuse ja ka suuremate omavalitsuste jaoks,

kus pole tehtud sedagi, mida riigikogu komisjon tegi. Lobireeglid aitavad orienteeruda huvirühmade tegelikes eesmärkides, ärgitavad kohtumise fakti, seal osalejate ringi ja teemasid selgelt

dokumenteerima. Seega on tegemist Riigikogu liikme enda kaitsega. Vabaerakonna hinnangul võib eeldada, et aja jooksul lobitöö pigem tugevneb ja kõikvõimalikud huvirühmad lisavad selleks vahendeid. Seetõttu on selliste reeglite olemasolu ja teadvustamine väga vajalik.