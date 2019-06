Ühendkuningriigi kopterid teevad Eestis treeninglende. Mürinaga tuleb arvestada ka keset ööd

Lugeja kirjelduse järgi on elanikud pahased, sest öine mürin Aespa, Saku ja Kiisa elamupiirkondades oli eile ja täna öösel nii kõva, et ajas üles ka lapsed ja pani klaasid klirisema.



Kaiteväe pressiesindaja Taavi Laasik ütles, et tegemist on Ühendkuningriigi Apache kopterite treeninglendudega. Enamjaolt teevad kopterid õppelende Lääne-, Harju- ja Virumaal ning need toimuvad erinevatel aegadel.

"Liitlaste piloodid teevad omaltpoolt kõik võimaliku, et asustatud piirkondade läheduses lennates kohalikke elanikke võimalikult vähe häirida. Üldjuhul ei lenda lennuvahendid madalamalt kui 152 m, välja arvatud maandumisel ja õhkutõusul," sõnas Laasik.

Ta lisas,et kaitsevägi ja liitlased loodavad elanike mõistvale suhtumisele, sest sellised harjutused on riigikaitse seisukohast ülimalt vajalikud.