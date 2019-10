Ühekordne aktsioon „Anonüümne igatsus“ – Sergo Vares, Anu Lamp, Erki Pärnoja ja Eero Epner toovad lavale etenduse Delfi kommentaaridest

„Kindlasti paelus meid selle kõige juures algmaterjal ehk Delfi kommentaaride siirus kogu oma valus ja võlus,“ ütles üks muusika autoritest Marti Tärn. „See emotsioonide ekstreemsuse skaala on samal ajal põnev kui ka alarmeeriv. Ekstreemne viha ja joviaalne juubeldus!“ Erki Pärnoja lisas: „Tooks välja, et meile on esmakordne nii mahuka teksti helindamine, mis on heaks väljakutseks. Ootame juba huviga Delfi kommentaare, mis tekivad selle uudise väljatulekul.“

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald usub, et kommentaarium on suuresti Eesti ja eestlaste tegelikkuse peegeldus. „Eero Epner on teinud fantastilise põimingu. Kardetavasti enam tabavamalt ja tooremalt ei anna Eesti elu viimasele 20 aastale tagasi vaadata. Seal on kõike seda, mida meie, eestlased, endas kanname. Nii head kui halba, nii kibedust kui roosamannat, nii provokatsioone kui nende otsa langemist. Aga kokkuvõttes see jada ja dialoogid on need, mis teevad sellest aktsioonist erilise. Loodetavasti kannab meie ühekordne aktsioon ka pedagoogilist ja rahvavalgustuslikku iseloomu ning aitab edaspidi kommentaariumis vähendada halva, kibeduse ning provokatsioonide osakaalu,“ loodab Soonvald.