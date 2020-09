Ühe ettevõtte vetelpäästjad hoidsid tänavu ära kaheksa inimese uppumise

Suve lõppu jäi ka paar kurvemat juhtumit. 11. augustil kutsus Pärnu rannavalve kiirabi eakale meesterahvale, kelle olid G4Si valvatavast alast eemal veest välja toonud tema sõbrad ja teised rannalised. Nii rannakülastajad, vetelpäästjad kui ka kiirabi proovisid meest elustada kuid kahjuks tulemusteta.

21. augustil andsid rannakülastajad Pikakaris teada, et nende sõber pole kaldale tulnud. Vetelpäästjad läksid kaatriga asukohta, kus meest oli viimati nähtud. Mees toodi veest välja ja teda asuti kohe elustama. Kohale kutsuti ka kiirabi, aga paraku ei õnnestunud meest elule tuua. Arvatavasti tabas mõlemat hukkunud eakat meest vees olles terviserike.

Päikseline rannailm tõi suurimatesse randadesse Tallinnas Pirital ja Pärnusse suve tipphetkedel 10 000 – 15 000 suvitajat. Kokku lahendasid G4S rannavalvurid ligi 9500 avaliku korra rikkumist, mida on pea kolme tuhande võrra eelmisest suvest rohkem. See on selgitatav mitme soojaperioodiga, mis tõi kõigil kolmel suvekuul randadesse palju külastajaid. Samuti oli G4Si valves kaks randa rohkem.

Kõige enam tuli vetelpäästjatel rinda pista klaastaaraga randa tulijatega (2701 korral) ning lemmikloomaga randa tulnud külastajatega (2390 korral). Esmaabi andsid G4Si vetelpäästjad 513 korral. Tänu järjepidevale tööle klaastaara keelamisega ning heale koostööle kohalike omavalitsustega on klaasikildudest tingitud lõikehaavu vähemaks jäänud. Näiteks Pirita rannas käib iga nädal traktor puhastamas.

Sadakond G4S vetelpäästjat hoidsid juuni algusest kuni augusti keskpaiga või lõpuni rannalistel silma peal 21 supelrannas Tallinnas, Tartus, Võrus, Otepääl, Elvas, Põlvas, Türil, Viljandis, Tõrvas, Paides, Haapsalus ja Pärnus.