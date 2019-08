TV3 VIDEO | Viktor Vassiljev on kindel: iga EKRE sõna läheb rahva südamesse

“Valitsus on täiesti terve igal juhul. Mingisuguseid eelarvamusi ei ole vaja, valitsus elab päris hästi,” vastas Vassiljev Sikkuti küsimusele, kuidas on lood valitsuse tervisega.

“Aga tänaste uudiste valguses, et Keskerakond ja Reformierakond panevad koos sotsidega kokku juba uut valitsust?” küsis Sikkut.

Vassiljev rõhutas, et sotsidega kohe kindlasti koalitsiooni loomas ei olda. “Kuulujutte on alati ja kõike ei maksa uskuda,” sõnas Vassiljev ja lisas, et kui patsient on terve, siis ta käib ringi ja suhtleb teiste inimestega. “Ja loomulikult Keskerakond suhtleb ka Reformierakonnaga, miks mitte? Suhelda ju võib. See ei tähenda, et meil mingisugused salakokkulepped oleks. Me oleme ausad inimesed, meil on aus valitsus. Kõik näevad, kes on valitsuses — seal on kolm erakonda, kes teevad tublit koostööd ja sotsid muidugi vaatavad seda kurvalt pealt ja ikka loodavad, et järsku tuleb sealt mingi tüli, järsku lepitakse kellegi teisega kokku. Ärge lootkegi!”

Sikkut viitas EKRE esimehe Mart Helme sõnavõtule partei suvepäevadel ja küsis, kas Keskerakond kannatab koalitsioonipartnerite sõnavõtte välja. Vassiljevi arvates on iga EKRE sõna väärt kommenteerimist. “Iga EKRE sõna läheb rahva südamesse. Inimesed loomulikult kuulavad,” leidis ta.

“Inimeste ootused teile on, et te seni olete EKRE väljaütlemisi kogu aeg kommenteerinud, selgitanud, öelnud, milles on teie eriarvamus,” selgitas Sikkut oma mõtet.

“Jaa, loomulikult, meie oleksime öelnud midagi võib-olla teistmoodi. Meil on pikem poliitiline kogemus, me oskame kuidagi looritada, öelda viisakamalt, nemad ütlevad otse kahe silma vahele,” tõdes Vassiljev.