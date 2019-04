TV3 VIDEO | Valdo Randpere: esimest korda ajaloos on mul häbi võimalike Eesti ministrite pärast

Randpere ütles, et ta tahaks näha, kuidas president kiidab heaks EKRE ministrikandidaadid. "Mina loodan, et president teeb oma tööd seekord, katsub tõesti põhiseaduse raami ja saadab need ministrikandidaadid tagasi, kes on tegelikult üks häbiplekk Eestile," oli Randpere terav.

Madison ei jäänud talle vastust võlgu. "Mina loodaks, et lõpuks Eestis hakatakse uurima teie kuritegusid, mahhinatsioone, korruptsiooniskandaale," loetles Madison.

"Esimest korda minu aja jooksul siin Eestis on mul häbi riigikogu juhtkonna ja Eesti võimalike ministrite pärast," avaldas Randpere.

Madison sõnas, et sadadel tuhandetel Eesti inimestel on olnud häbi, kui Reformierakond on võimul olnud. "Teid on seal fraktsioonis palju vähem, kes tunnevad häbi Eesti pärast, kui neid Eesti inimesi, kes tunnevad uhkust uue valitsuse pärast," vastas Madison.